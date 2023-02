Marko Dmitrovic sometió a un aficionado que lo atacó en el PSV vs Sevilla

Marko Dmitrovic, portero de Sevilla, vivió una escena bastante desagradable en el partido de la Europa League ante PSV Eindhoven, pues un hincha de los Granjeros agredió al arquero y el jugador se defendió hasta dejarlo en el suelo.

"Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía ganas de pegarle", argumentó el portero. "Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme", informó Marko Dmitrović después del partido en zona mixta.

"Si quiere pelear que vaya deportes como boxeo, aquí en el futbol no se merecen esas cosas, hay aficionados que se ‘alocan’ y saltan a la cancha eso no tendría que pasar, espero que lo castiguen", dijo Marko.

"Nunca me había pasado, yo solo veía que pasaba en la TV fue sorpresivo, llegó y me empujó, ya no quiero dar más vueltas, no quiero tener esos accidentes en la cancha", finalizó Marko Dmitrovic

