Martinoli defiende personalidad de Hugo Sánchez: "No estamos preparados para su lengua"

Una de las figuras históricas que tiene el futbol mexicano es Hugo Sánchez. Sin embargo, a pesar de su talento futbolístico y la huella que dejó, su personalidad ha provocado que sea blanco de críticas, y así como hay aficionados que lo adoran, hay quienes lo detestan.

Para el narrador Christian Martinoli, lo anterior se debe a que en México la gente no está preparada para una personalidad como la del exdelantero, ganador de cuatro trofeos Pichichis y una Bota de Oro.

"México no estuvo preparado para su lengua", opinó el comunicador de TV Azteca en charla con Ricardo Peláez. "Se gusta tanto a sí mismo como figura del futbol mundial. A mí me encanta, me gusta su personalida, que lo diga: 'Yo soy un chingón'. Pero en México no estamos listos para escuchar a un cabrón decirlo".

Tanto Martinoli como Peláez coincidieron en que, futbolísticamente, Hugo Sánchez eran un excelente rematador, con mucho talento y una gran técnica individual. Incluso el narrador se atrevió a compararlo con el polaco Robert Lewandowski, actualmente jugador del Barcelona.

"Me dicen: '¿Quién era Hugo Sánchez?' y yo digo: 'Haz de cuenta Lewandowski, mejor'. Técnicamente era brutal. No creo que, espero equivocarme, pero en corto plazo no creo que tengamos un jugador como Hugo", añadió en referencia a los delanteros mexicanos.

Por último, consideró que quienes actualmente lo critican es porque tampoco lo conocieron bien como jugador. "Metía más de 25 goles por año. Tampoco busques censurarlo o cancelarlo. Si lo hubiera visto jugar sabrían quien es Hugo Sánchez".

