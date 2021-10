Mauro Icardi y Wanda Nara se reconciliaron: 'No tengo nada si no estoy con él'

Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente se reconciliaron después de las semanas complicadas que pasaron en donde estuvo de por medio su relación.

La actriz compartió en redes sociales una fotografía en donde dio constancia del amor que mantiene la pareja acompañado de un emotivo mensaje.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos", fue parte del mensaje que escribió Wanda en su cuenta de Instagram.

"Me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia", continuó la actriz y empresaria.

La relación de la pareja se tambaleó después de que Nara encontrara unos mensajes en donde el jugador del PSG tendría una aventura con la actriz argentina 'China' Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO ICARDI: GUENDALINA RODRÍGUEZ, ACTRIZ TRANSGÉNERO, REVELÓ INTIMIDAD CON EL JUGADOR