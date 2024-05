'Me pasé con el tequila, exageré': Javier Aguirre presume su primera resaca tras su cumpleaños

Es costumbre que Javier Aguirre celebre las victorias del Mallorca, o en este caso la salvación, con un whisky. Algo que siempre que puede comenta en zona mixta y, este domingo, no fue la excepción. Eso sí, esta vez, el entrenador del Mallorca dejó claro que lo haría con cabeza, para no volver a tener resaca.

"Tequila no... Fíjate que en mi cumpleaños, en diciembre pasado, me pasé con el tequila y sorprendentemente, después de 65 años (llevo unos 45 bebiendo consuetudinariamente) tuve resaca. ¡Nunca había tenido resaca! Mi mujer me decía '¿pero tú eres anormal?' Tuve resaca con el cochino tequila, que es buenísimo, pero exageré, me casqué bastante tequila y desde entonces lo tengo 'lejecitos'. Un consejo: shots nunca, de uno en uno no, el tequila se toma solo y despacito y el limón es para los turistas. Despacito y solo, háganme caso", expresó a los medios.

Además, también utilizó su celebración para quitar hierro al asunto de su mala relación con la dirección deportiva.

"Ahora mismo solo espero tomarme una buena cerveza. La plantilla tendrá libre hasta el miércoles, me han asaltado. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Estoy para preparar el partido ante el Getafe y luego ya esperaré acontecimientos", dijo.

No se lo desea a nadie. pic.twitter.com/GznIftb3SK — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 19, 2024

