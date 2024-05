Javier Aguirre sobre su continuidad en el Mallorca: 'No depende de mí'

Javier Aguirre, estratega mexicano del Mallorca, no quiso entrar en detalles sobre su continuidad en el timonel del equipo español luego de conseguir un empate a dos goles con el Almería este domingo en LaLiga.

"Si sigo o no en el Mallorca no depende de mí", atendió el 'Vasco' a una pregunta sobre la negociación pendiente con la directiva.

"Siempre he dicho que con mi mujer y yo somos muy felices en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. La gente es respetuosa, la prensa también lo es conmigo. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa; no me voy a quejar ni a llorar", afirmó.

Javier Aguirre dejó ver su salida del equipo español y se refirió a lo que había conseguido desde su llegada a la isla en 2022.

"Hemos creado un grupo, una familia en el vestuario. Y lo digo con todas sus letras. Puedo mirar a los ojos de los jugadores con mucho orgullo. Ha habido afecto y cariño y eso para un entrenador es como levantar una 'Champions'", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GOLEADOR! LOS NÚMEROS DE SANTIAGO GIMÉNEZ CON EL FEYENOORD ESTA TEMPORADA