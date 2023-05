Medio Metro pronostica una Final Rayados vs Chivas en el Clausura 2023

Medio Metro no quiso perderse la pasión de las semifinales en donde habrá un par de clásicos: Monterrey vs. Tigres y América vs. Chivas.

El personaje no dejó de dar sus favoritos y lo hizo con una imagen muy particular en la que dejó claro cuáles son sus preferidos para la Final del Clausura 2023.

Medio Metro Oficial publicó una imagen en donde aparecen en un primer plano la figura de él del lado izquierdo y del lado derecho aparece el 'Nuevo Medio Metro'.

Dónde se encuentra él aparece el logo de Rayados, mientras que donde aparece el Nuevo Medio Metro está el logo de los Tigres.

Mientras que en segundo plano se observa la pelea emblemática entre Godzilla y King Kong, en donde el dinosaurio tiene el logo del América y el gorila trae la de Chivas.

