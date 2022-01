Miguel Layún: 'Ayúdenme a hacerle Spam a la Liga MX para que me permita usar el 19'

Miguel Layún tiene designado el dorsal '29' para disputar el Clausura 2022 con el América, pero el defensa no está del todo agusto con su número.

A través de sus redes sociales, el zaguero de las Águilas pidió ayuda a sus seguidores para que la Liga MX le permita cambiarlo por su tradicional '19'.

"¿Alguien me ayuda a hacerle Spam a la Liga MX para que me permitan usar el '19'? Ándenle, aún no juego este torneo, por favor", publicó Layún en su cuenta de Twitter en tono de broma.

Alguien me ayuda a hacerle SPAM a la @LigaBBVAMX para que me permitan usar el 19??? Ándenle, aún no juego este torneo por favaaaaaar — Miguel Layun (@Miguel_layun) January 12, 2022

Layún no tuvo actividad con los Azulcremas en la Jornada 1 donde enfrentaron al Puebla, por lo que busca cambiar su dorsal por el '19' que no está designado para nadie en el América.

Desde que regresó a las Águilas en el Apertura 2021, Layún ha usado el '29'.

