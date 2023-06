Mike Tyson, histórico boxeador, promociona el nuevo disco de Peso Pluma

El cantante mexicano, Peso Pluma sigue rompiendo fronteras con su música y esta vez llegó hasta el mundo del boxeo. Nuevo disco ‘Genesis’ ha sido promocionada por nada más y anda menos que Mike Tyson.

El histórico pugilista de peso completo aparece en un corto escuchando parte de uno de los corridos tumbados del cantante azteca, tras discutir brevemente por teléfono y encender un cigarro de marihuana.

El boxeador no es nuevo en la actuación pues previamente ha a parecido no sólo en comerciales, sino que también en películas como ‘The Hangover’ y su secuela. A pesar de que su actuación no es para un Oscar, el peleador cumple con su propósito de promocionar el video.

Al final del promocional, tras escuchar un poco la canción y bailar al ritmo de esta, Tyson revela que el nuevo álbum ‘Genesis’ está disponible y termina con un ‘mátalos peso’, demostrando su gusto por la música del cantante mexicano.

