Moisés Muñoz: Confesó que prefería ver 'El Calabozo' que jugar futbol

Moisés Muñoz es un portero histórico del América, pues es recordado por ser el ‘Arquero del Milagro’ por aquel gol que le hizo a Cruz Azul en la Final del Apertura 2013. Sin embargo, en su juventud no le gustaba el futbol y al vivir en Estados Unidos, su pasión era el basquetbol, tanto así que era el deporte que practicaba.

Después de un tiempo de vivir en la Unión Americana, Moy regresó a Morelia, en donde un día por casualidad un doctor, amigo de su papá, o invitó a jugar y aunque el no quería hacerlo, finalmente accedió y así nació sus primeros pasos con este deporte.

“Un día me invitan a jugar una cascarita y yo decía ‘no la verdad gracias señor, pero pues estamos viendo el calabozo’ y me contesta: ‘ándale levántense ahí el sillón nada más están tirando la hueva vénganse a jugar con conmigo’, pero es que no teníamos ganas aparte es futbolno nos gusta el fútbol vénganse a jugar bueno nos obligó”, platicó Moy en entrevista con Enrique Burak.

Al llegar a la cancha, Muñoz confesó que le daba igual de que jugar, pero al ser basquetbolista se puso en la portería y sorprendió a todos con sus habilidades, por lo que tras finalizar el partido lo invitaron a hacer pruebas con un equipo de la Liga Municipal de Morelia.

“Me pongo en la portería y me acuerdo perfecto que de repente me hacían un tiro y para mí se me facilitaba mucho agarrar el balón porque estaba acostumbrado un balón más grande y pesado, sí me mandaban un centro saltaba y los cortaba”, contó el exportero de las Águilas.

