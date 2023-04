Moisés Muñoz ‘explotó’ contra José Ramón Fernández, luego del que comentarista de ESPN criticara la forma de narrar del exjugador del América en el partido ante Rayados, pues consideró que Joserra no tiene idea porque nunca jugó al futbol.

“Hay dos errores, primero que nada, yo no narré, el que narró fue Vaca, yo no soy narrador, yo soy comentarista-analista, ahí está el primer error del señor José Ramón Fernández, al cual estimo bastante.

Número dos, en mi defensa pues sí, cuando dice que nosotros parece que estamos jugando, por lo menos yo sí tuve la oportunidad de jugar este tipo de partidos, ganarlos y disfrutarlos. Es un gran periodista, pero nunca jugó ni con su popó”, aseguró en La Corneta de los 40.

Lo mejor del fin de semana… la victoria del América sobre Rayados. El portero del Monterrey un desastre. Tóxica la narración de Vaca y de Moi Muñoz, parecía que ellos jugaban.

El #America fue mejor. pic.twitter.com/3N4ZWpKgVf — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 9, 2023

Así mismo, el ‘Arquero del Milagro’ aseguró que no solo se emociona con los partidos del América, sino que le mete el mismo sentimiento a todos los partidos en los que está presente en la transmisión.

“Yo me emociono cuando hay una atajada no importa si no es del América, cuando hay una gran atajada de un arquero, sea del equipo que sea, yo me emociono porque me proyecto, me acuerdo de cuando yo estuve ahí, me emociona saber lo que ese arquero está sintiendo”

