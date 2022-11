Mourinho tras buscar a Andrés Guardado: ‘¿Me puedes regalar tu camiseta?'

El futbolista mexicano, Andrés Guardado, relató el momento en el que el entrenador de la Roma, José Mourinho le pidió que le regalara su jersey, lo cual significó para el Principito un halago.

En entrevista para ‘En Primera Persona’ de Star+, el seleccionado nacional relató la escena ocurrida el pasado 13 de octubre en acciones del partido de Fase de Grupos de la Europa League entre el Betis y la Roma.

“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice ‘me puedes regalar tu camiseta’, le dije, ‘claro, míster, un honor’. Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno, más allá de lo que puedan decir gente que no ha seguido mi carrera, que solo ve los partidos o que ve solamente cuando voy a selección, que no siguen los partidos del Betis, pueden decir mil cosas, pero estos son mis trofeos, son mis regalos que gente de futbol, que me ha visto de cerca, porque competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”, platicó Guardado.

Andrés Guardado está cerca de disputar su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022 pero ahora bajo el mando de Gerardo Martino.

