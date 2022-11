Selección Mexicana: Aficionados le cambiaron la letra a una canción de Morat en apoyo al Tricolor

Los aficionados mexicanos tienen una gran inventiva y es por eso que a todos los mundiales, sea donde sea, el aficionado mexicano acompaña a la selección y el apoyo que recibirán en Qatar será algo especial y ya se empieza a percibir en el ambiente.

En la previa al Mundial de finales de este año un puñado de fanáticos mexas han decidido cambiarle la letra a una de las canciones de la agrupación Morat para apoyar a la Selección Mexicana, la canción elegida por los aficionados fue "Se Va" que ya es popular en TikTok.

"No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar, y aunque enfrentamos a Argentina y Carlos Vela ya no está aun así nos la van a pelar, los saudís van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va", cantan los aficionados.

@larutadelagarnacha Ahí les va la porra del Mundial!! Venga México ! sonido original - LaRutadelaGarnacha

La participación del Tricolor comenzará el próximo 22 de noviembre cuando enfrenten a Polonia en el primer encuentro del Grupo C, después jugará contra Argentina el 26 y cerraran la primera Fase del Mundial ante Arabia Saudita.

