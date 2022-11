Qatar 2022: 'Dulce Scaloneta', el helado en Argentina que es la sensación

La fiebre mundialista cada día es más grande en todo el planeta, pero en especial en Argentina, uno de los países más futboleros del orbe y que además son favoritos para levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Lionel Scaloni se ha convertido en un símbolo nacional, en especial después de acabar con la sequía de más de 20 años para el país sudamericano al levantar la Copa América 2021 ganándole la Final a Brasil.

La fama del entrenador ha llegado a tal grado que ya tiene su propio sabor de helado en Argentina. la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines sacó a la venta por tiempo limitado el helado ‘Dulce Scaloneta’, haciendo referencia al equipo que dirige su entrenador.

El helado es de dulce de leche artesanal con trocitos de cucuruchos bañados en cobertura de chocolate blanco.

"Estoy seguro de que el Mundial siempre despierta las ganas no solamente de consumir sino de pasarla bien, de estar en familia, con amigos, y el helado no puede faltar ahí. El helado, sin dudas, es el postre argentino y no puede faltar en ninguna mesa. Y menos cuando hay que festejar", dijo a EFE Eduardo Zacaria, maestro heladero miembro de AFADHYA.

"No tengo ninguna duda de que el 'Dulce Scaloneta' va a impactar directamente sobre las ventas. El consumo se va a ver muy beneficiado teniendo un sabor específicamente para esa fecha", aseguró uno de los encargados de crear este sabor en entrevista a Efe.

