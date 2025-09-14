MrBeast recibe un golpe de Mike Tyson previo a la pelea Canelo vs Crawford en Las Vegas

El popular youtuber MrBeast volvió a ser noticia gracias a una de sus excéntricas ocurrencias. En esta ocasión, el creador de contenido aceptó recibir un golpe de la leyenda del boxeo, Mike Tyson, como parte de un reto realizado en Las Vegas, en el marco de la Riyadh Season y en la antesala de la esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

Mr. Beast, famoso youtuber | IG: mrbeast

En un video que rápidamente se volvió viral, MrBeast explicó la situación segundos antes de que Tyson desatara toda su potencia:

“Mike Tyson está a punto de darme un puñetazo porque, gracias a la Riyadh Season, la pelea de Canelo contra Crawford está a punto de suceder”.

Antes de que el youtuber pudiera terminar de declararse listo, el excampeón mundial conectó un fuerte zurdazo directo al estómago del influencer. El impacto fue tal que MrBeast se dobló de dolor y terminó en el suelo, aunque logró soportar la prueba.

Fiel a su personalidad carismática, Tyson estalló en carcajadas tras el golpe, mientras los presentes reaccionaban con expresiones de sorpresa y dolor ajeno al ver al creador digital retorcerse.

El momento sirvió como un inesperado anticipo de la tensión y adrenalina que envolvió a Las Vegas horas antes de que Canelo y Crawford subieran al cuadrilátero.