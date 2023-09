Josh Vickers, portero del Derby County, dio a conocer que su esposa, Laura, murió tras una larga lucha contra el cáncer, esto tan solo tres meses después de haberse casado.

A través de redes sociales, el guardameta inglés compartió una fotografía de él junto a su mujer el día de su boda, acompañada de una emotiva y desagarradora despedida, donde reconoció su actitud para afrontar el momento tan difícil que vivió.

"He escrito y borrado esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez las encontraré. El martes por la tarde mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer.

"Laura es la persona más fuerte, valiente y cariñosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, sin dejar que nada se interpusiera en su camino para pasar un buen rato y crear recuerdos para toda la vida” se lee en la publicación.

También, agradeció a sus seguidores, amigos y familiares por el apoyo que ha recibido en los últimos días.

"Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que falleciste pacíficamente. Sé que me seguirás inspirando todos los días.

"Gracias a todos los que nos han apoyado a mí y a ambas familias durante este momento increíblemente difícil. ¡Realmente afortunado de tener la familia y los amigos más increíbles!".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: TRAVIS KELCE INCREMENTA VENTA DE JERSEYS 400% TRAS APARICIÓN DE TAYLOR SWIFT