Nene Beltrán confiesa cómo lo corrieron del América: 'Vete; no eres jugador para este equipo'

Fernando 'Nene' Beltrán confesó que tuvo un paso por América, equipo que lo corrió del tal manera que lo hizo considerar dejar de luchar por su sueño de ser futbolista.

Durante el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, Disfruta el Viaje, el mediocampista de Chivas contó todos los detalles de su breve etapa con las Águilas, a donde llegó a los 13 años gracias a un amigo que le consiguió una visoría.

Beltrán reveló que estuvo en el club alrededor de seis meses, donde solo lo tuvieron entrenando para al finalizar sacarlo, argumentado que "no era un jugador para el equipo".

“Un amigo me consiguió una prueba en el América. Yo voy y me tienen como seis meses, me tienen así, entrenando. Yo le decía a mi abuelo, ‘no pues aquí como que no, ya vámonos’, y él me decía, ‘quédate aquí, vas a ver’. Yo no quería jugar ahí.

"Un día me corrieron, me dijeron ‘no, ya vete de aquí, no eres jugador para este equipo’. Yo tendría como 13 años, salí bien agüitado. Cuando salí yo decía, ‘mejor me dedico al barrio, soy más feliz jugando con mi carnal en las de rápido’. Ya no quería jugar. Era una oportunidad muy grande de estar en un equipo bien, de entrar a fuerzas básicas y todo lo veías muy bonito”, señaló.

Fernando Beltrán debutó en Primera División con Chivas en 2017 tras haber pasado por Atlante y las categorías inferiores del Rebaño.

