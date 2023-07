Nikkole Teja da sus pronósticos del Mundial Femenil presumiendo sus habilidades con el balón

Nikkole Teja, exfutbolista de las Centellas del Necaxa de la Liga MX Femenil, sorprendió a sus seguidores al realizar sus pronósticos de la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil de una manera muy peculiar.

La jugadora y modelo presumió su gran habilidad con los pies, pues para elegir a las selecciones ganadoras realizó una serie de impresionantes movimientos y maniobras con el balón, el cual metía en una cubeta con la bandera del país vencedor.

Teja pronosticó resultados de los partidos más llamativos como Japón vs España, Canadá vs Australia, China vs Inglaterra o Argentina vs Suecia.

Sin embargo, no tuvo mucha suerte con sus primera elecciones, ya que no acertó ninguno de los cuatro resultados de los partidos correspondientes al Grupo B (Japón, España, Costa Rica y Zambia) y C (Canadá, Australia, Nigeria, Irlanda).

Estos son mis favoritos para los partidos del mundial femenil para la siente semana, ya tienen los suyos? @playdoitmexico pic.twitter.com/V8BiYOvlMQ — Nikkole Teja (@TejaNikkole) July 30, 2023

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EL INCÓMODO MOMENTO DE GERARD PIQUÉ DURANTE FIESTA DE LA KINGS LEAGUE