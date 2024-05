'No platico con Chicharito para que meta goles', Diego Dreyfus

Mandó un mensaje para sus haters. Diego Dreyfus respondió una vez más sobre su influencia en el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández. A través de un video en redes sociales negó buscar afectar el rendimiento del delantero azteca.

Diego Dreyfus, el amigo y excoach de vida del futbolista ha ganado notoriedad, por razones controversiales, entre la comunidad de seguidores del jugador. La amistad entre Javier Hernández y Diego Dreyfus comenzó en 2017, a partir de ese momento, la percepción pública de ‘Chicharito’ comenzó a transformarse, particularmente en redes sociales y entrevistas.

Ahora, a pesar de los comentarios contra él, Drayfus aseguró ‘amar’ a su haters y recalcó una vez más que él no influye en el rendimiento del ahora delantero de Chivas.

“No platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento. Para eso no me contratan. Todos los que hablan de mi no tienen ni puñetera idea a que me dedico, pero hablan de mi. Hay gente que cree que yo a las ocho de la mañana tengo un recordatorio que dice ‘hablale a Chicharito y desconcentralo, sacarlo y hacer que no haga goles”, comentó el coach de vida.

Este video llegó como respuesta a un comentario donde le pedían que hablara con el histórico goleador de la Selección Mexicana para que ‘despertara’.

Chicharito ahora buscará ayudar a su equipo a superar los Cuartos de Final, donde se enfrentarán a Toluca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IBAI LLANOS REACCIONA A LA GOLEADA DEL PELUCHE CALIGARI SOBRE PIO FC: "SOMOS UNA LIGA DE GRANJEROS"