¿Nuevo romance? Taylor Swift y Travis Kelce son vistos en Nueva York juntos

El jugador estadounidense de los Kansas Chiefs, Travis Kelce, y la cantautora, Taylor Swift, salieron por Nueva York para conocerse ‘tranquilamente’ según el medio Daily Mail.

En el pasado mes de julio, el jugador de la NFL ya había mostrado interés por la artista norteamericana, ya que intentó conocerla en uno de sus conciertos; sin embargo, Taylor Swift no le dio la oportunidad al ala cerrada de Kansas.

Por su parte, Kelce confesó en su pódcast que se decepcionó al no poder pasarle el su número telefónico a la cantante.

"Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dolió un poco no haber podido darle uno de los brazaletes que le hice", contó.

Sin embargo, parece que Travis Kelce, campeón del Super Bowl LVII, pudo haber logrado llamar la atención de Taylor Swift, tras confesar abiertamente que intentó darle su número de teléfono sin mucho éxito.

Aunque en ese momento, Travis Kelce no pudo establecer comunicación con Taylor Swift, parece que el jugador de los Chiefs y la cantante de "Bad Blood" finalmente se habrían conocido e incluso disfrutado de algunos días en Nueva York.

