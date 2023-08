Olga Carmona tras la muerte de su padre: 'Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida'

Olga Carmona se expresó en sus redes sociales este lunes luego de anotar el tanto del triunfo de la Selección Española en la final del Mundial Femenil, ante Inglaterra y después enterarse que su padre había fallecido.

"Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida", redactó la campeona del mundo en su cuenta de Twitter.

Asimismo. Olga agradeció el apoyo y afecto mostrado por todos sus seguidores luego de que este domingo España lograra por primera vez en su historia un campeonato del mundo femenil.

"No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño", agregó la futbolista del Real Madrid.

Por su parte, la jugadora española escribió un texto más con dedicatoria a su padre, quien antes del comienzo de la Gran Final, ya había perdido la vida.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", expresó.

Luego del título obtenido, la Selección Española Femenil realizará una celebración en la capital del país español para continuar con los festejos.

