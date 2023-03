Oribe Peralta confesó que su papá le recomendó no ir al América: 'Ahí todos se echan a perder'

Oribe Peralta confesó que su papá le recomendó no ir al América. El exdelantero de las Águilas estuvo en entrevista con el exjugador de las Chivas, Ramón Morales, donde platicó sobre su llegada al cuadro de Coapa.

“Durante toda mi carrera, al que siempre le hablaba terminando los partidos, era a mi papá. Él siempre veía todos mis partidos, tenía siempre algo por decirme. Siempre era muy honesto, y no había nadie más honesto que él. Para mí tenía comentarios adecuados.

“En esa ocasión, salgo de la oficina y le dije que sí iré al América y él me dijo: "No te vayas. No te vayas al América, todos se echan a perder ahí”, comentó El Cepillo durante la entrevista, la cual se subirá completa en el canal de Youtube de Ramón.

La historia para Peralta ya la conocemos y el delantero mexicano no le hizo caso a su padre, donde el futbolista llegó a hacer historia con el cuadro azulcrema, jugando 251 partidos con la playera del América convirtiendo 91 goles y 49 asistencias, también ganó dos títulos de liga, dos Concachampions y una Copa MX.

