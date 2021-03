Oswaldo Sánchez reveló que terminó en el 'bote' durante una concentración del Tri

Oswaldo Sánchez fue un constante en las convocatorias de la Selección Mexicana, por lo que tiene múltiples anécdotas de las concentraciones.

Este sábado, el exportero de Chivas reveló que fue sometido y esposado, para después terminar en la cárcel en Chicago. Todo, tras tener la música con un volumen alto.

“Después de ser Campeón son Santos, llegó una Fecha FIFA con mi amada Selección Nacional. El juego fue en el Soldier Field de Chicago, terminamos venciendo a Perú 4 a 0 y fui nombrado el mejor jugador del juego. Ese día, mi familia había viajado conmigo para festejar el campeonato obtenido, el entrenador en turno era Jesús Ramírez y por el buen resultado nos dio la noche libre.

Aprovechando que es fecha FIFA, les voy a contar algo que sucedió en una concentración con mi @miseleccionmx querida. pic.twitter.com/eiG81gbWOV — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) March 27, 2021

“Algunas horas después del juego cené con mi familia y al regresar al hotel nos quedamos un grupo de compañeros escuchando música y disfrutando la concentración. En eso, nos mandan una advertencia desde recepción, pidiéndonos que bajáramos el volumen de la música y lo hicimos, pero seguimos platicando… no pasaron ni 10 minutos cuando llegó seguridad del hotel a comentarnos que nos iban a llevar detenidos.

“Esto no me pareció justo, pero cuando me di cuenta, ya estaba esposado y sometido en una cama por una persona de seguridad. Increíblemente me llevaron a la estación y pasé unas horas en el bote con un frío brutal", contó a través de Twitter.

