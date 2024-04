Pablo Monroy revela la razón sentimental por la que no juega FIFA

Previo al duelo ante América de la Jornada 16 del Clausura 2024, Pablo Monroy, jugador de Pumas, participó en una dinámica de preguntas y respuestas en Cantera. En dicha sección, el canterano universitario reveló por qué no le gusta jugar el videojuego de futbol más famoso del mundo.

Un aficionado le preguntó en redes sociales a Monroy con que jugador del equipo jugaría FIFA. La entrevistadora, en tono de amistad, le hizo la pregunta, sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, Pablo ya no juega este famoso videojuego por una razón sentimental.

Y es que desde su infancia, Monroy jugaba FIFA con su papá. Sin embargo, desde la muerte de su padre, el hidalguense dejó de disfrutar este videojuego y optó por no volver a participar en 'retas' del antiguo FIFA, hoy EAFC.

"¿Te gusta jugar FIFA?, ¿con quién del equipo te gustaría jugar", fue lo que se le preguntó en la dinámica. "Es chistoso, después de que mi papá falleció, dejé de jugar FIFA. Ya no juego con nadie y no me gusta jugar FIFA ya", fue lo que respondió Monroy.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: 'CHECO' PÉREZ SE CULPA TRAS LA QUALY PARA LA SPRINT DEL GP DE CHINA: "ERROR TOTALMENTE MÍO"