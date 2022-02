Paco Chacón a Chiquimarco: 'Eres un cuida chambas, no sabes hacer otra cosa'

México se impuso por la mínima diferencia a Panamá gracias a un penalti sobre Diego Lainez, ejecutado a la perfección por Raúl Jiménez. Sin embargo, para el exárbitro Francisco Chacón la pena máxima no debió marcarse y así lo expresó en redes sociales.

Ante lo escrito por Chacón, el también exárbitro, Marco Antonio Rodríguez, recriminó a su excolega el querer que la Selección Mexicana quede fuera del Mundial y aseguró que esa es una actitud propia de Paco que conoce bien Chiquimarco, lo cual no fue bien recibido por el analista arbitral de TV Azteca.

"Yo te conozco más a ti, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas, eres el único entrenador invicto en Europa. P.D claro que quiero ver a México en el Mundial, besos.", contestó Chacón.

Yo te conozco más a tí, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invito en Europa . P.D claro que quiero ver a México en el mundial, besos. https://t.co/zUsyx2Ip6c — Francisco Chacón (@pacochaconmx) February 3, 2022

Y es que Chiquimarco acusó ante a Chacón de querer manipular la gente.

"¿Quieres ver a México fuera del Mundial? No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo si te conozco. No manipules a la gente @pacochaconmx. #CaminoAQatar #LaCasaSeRespeta #ArbitroEntrenador", señaló Rodríguez.

