Paco Villa: Reconoció que lloró en casa tras el campeonato de Cruz Azul

La narración de Paco Villa en la Final del Clausura 2021 que vio a Cruz Azul coronarse después de más de dos décadas fue el reflejo del sentir de muchos aficionados celestes tras años y años de frustración.

El cronista de TUDN dejó la vida en el micrófono cuando el silbante pitó el final en el Estadio Azteca, volviéndose reconocida la descripción de su sentir.

A un par de meses de aquel momento, Paco detalló lo que pasó detrás de aquel momento especial, reconociendo que rompió en llanto cuando llegó a casa al terminar su jornada laboral.

"Te quitas los audífonos y te conviertes otra vez en aficionado. Te vas envolviendo (por el momento de la Final). Fue un momento muy especial, la gente cree que yo lloré en ese momento (de la transmisión), y no, lloré cuando llegué a la casa, me recibió Ethel (su esposa) con la playera del Tito Villa del campeonato de goleo cuando pierdes vs Rayados, ahí ya, la verdad lloré", describió Paco en charla con Toño de Valdés para su canal de YouTube.

"(El título es) catarsis completa, es quitarte todo el peso, toda la burla, incluso para el que aguanta, sentirte orgullo de haber aguantado. El orgullo del cruzazulino al celebrar ese día es eso, me mantuve y que chingón que Cruz Azul ganó, qué fregón que me mantuve. Ese es el orgullo más grande del campeonato", apuntó el cronista.