Paco Villa sobre Córdova y Henry: "Igual los regañaron por mentirosos"

Luego de que Sebastián Córdova mencionara con el Escorpión Dorado que Paco Villa fue regañado por llamarlo 'pecho frío', fue ahora el mismo cronista y comentarista deportivo quien tomó con humor la situación e ironizó en la transmisión del América 2-0 Mazatlán.

"Igual los regañaron por mentirosos", indicó Paco Villa mientras se encargaba de la crónica del partido que ponía fin a la jornada de sábado de la fecha 8.

Recordemos que el camiseta '10' del América tuvo una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado y reveló que Henry Martín le comunicó la situación del comentarista deportivo.

"Yo no veo nada de eso (críticas en redes sociales), y hubo una vez que Henry Martín me dijo: 'Ya le llamaron la atención a ese verga'... y le digo: '¿a quién?'; y me dice: a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa'... y yo ni sabía qué pedo. Le dije: 'está culero' y ya me lo enseñó Henry", señaló el americanista.

