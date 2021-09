Paco Villa ironizó al supuesto regaño por criticar a Córdova: 'No recibí ni un mensajito'

Luego de que Sebastián Córdova mencionara con el Escorpión Dorado que Paco Villa fue regañado por llamarlo 'pecho frío', fue ahora el mismo cronista y comentarista deportivo quien tomó con humor la situación e ironizó en su cuenta de Twitter.

"En el mismo juego, Atlas vs América, dije que el Ave había cometido una infracción al reglamento al poner a Viñas en la banca... y perdieron en la mesa. Ahí mismo dije que Córdova había sido un jugador pecho frío en su carrera. Y ni un mensajito de texto", escribió Paco Villa en su red social.

En el mismo juego, Atlas v América, dije que el Ave había cometido una infracción al reglamento al poner a Viñas en la banca... y perdieron en la mesa. Ahí mismo dije que Córdova había sido un jugador Pecho frío en su carrera. Y ni un mensajito de texto. https://t.co/WncqHOj49z — Paco Villa (@Paco_Villa_) September 8, 2021

Inclusive, el excolaborador de TUDN, Raúl Guzmán, aprovechó la ocasión y tomó con humor lo dicho por Paco Villa, y afirmó que lo vio en una esquina 'castigado' por orejas de burro.

"Ah, no te hagas, yo te vi parado en una esquina con orejas de burro", mencionó Guzmán. A lo que Paco Villa añadió: "¡Y castigado un mesesote!".

ah, no te hagas, yo te vi parado en una esquina con orejas de burro — Raúl Guzmán (@raulguzman) September 8, 2021

bueno, hay que tomarlo por el lado amable, fue sólo una mentirilla piadosa del buen Henry para que su compa se sintiera mejor. — Raúl Guzmán (@raulguzman) September 8, 2021

Recordemos que el camiseta '10' del América tuvo una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado y reveló que Henry Martín le comunicó la situación del comentarista deportivo.

"Yo no veo nada de eso (críticas en redes sociales), y hubo una vez que Henry Martín me dijo: 'Ya le llamaron la atención a ese verga'... y le digo: '¿a quién?'; y me dice: a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa'... y yo ni sabía qué pedo. Le dije: 'está culero' y ya me lo enseñó Henry", señaló el americanista.

