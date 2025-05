Papa León XIV es invitado al Masters 1000 de Roma: ¿asistirá al torneo?

El nuevo Papa León XIV, de origen estadounidense y con nacionalidad peruana, podría ser la gran sorpresa en el Masters y WTA 1000 de Roma. Fan declarado del tenis, el Pontífice fue invitado por la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) para asistir al prestigioso torneo que se disputa en el Foro Itálico.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, comentó León XIV en una entrevista pasada con la Orden Agustiniana, publicada por augustinianorder.org.

El Cónclave anunció al nuevo Papa el pasado 8 de mayo | AP

El nuevo Papa, anteriormente cardenal Robert Francis Prevost, expresó que su rol religioso le ha dejado poco tiempo para su pasión deportiva, pero no oculta su deseo de volver a disfrutar de la raqueta.

La carta que podría llevar al Papa al tenis de élite

El presidente de la FITP, Angelo Binaghi, confirmó públicamente que envió una carta formal invitando al Papa León XIV al torneo. Aunque reconoce que la visita sería difícil de concretar en esta edición, no pierde la fe: “Escribí una carta al papa para invitarle al Masters y WTA 1000 de Roma. Si podrá venir ya en esta edición no lo sé, me parece mucho, pero quién sabe: los milagros también ocurren en la vida”, declaró.

Leon XIV es el sucesor del Papa Francisco | AP

Además, Binaghi resaltó las “coincidencias providenciales” que rodean esta situación: “El Papa es un gran aficionado al tenis y, para nosotros, es un orgullo. También lo es que la nueva sede de la FITP esté ubicada en un antiguo convento agustino en Roma. Yo diría que no es una, sino dos coincidencias”.

¿Se dará el milagro deportivo?

Por ahora, no hay confirmación oficial de parte del Vaticano sobre la posible presencia del Papa en el torneo, pero la invitación ha generado gran expectativa en Italia y en el mundo del tenis.

La presencia de León XIV no solo sería simbólica, sino también histórica: sería la primera vez que un Sumo Pontífice asiste de forma oficial a un evento del circuito ATP/WTA. Su llegada al Vaticano ya ha sorprendido por su estilo cercano y moderno, por lo que una visita al Foro Itálico no se ve tan descabellada como podría parecer.

El Papa en medio del primer día de su papado | AP

