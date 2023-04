¡Pato Araujo y Zudikey Rodríguez ya son padres!

La gran noticia llegó a través de redes sociales. El exfutbolista y la atleta originaria del Estado de México. El hijo de la pareja llegó al mundo en las primeras horas de este miércoles 19 de abril y su nombre será Lían Carlo Araujo Rodríguez.

La famosa pareja se conoció durante su participación en el programa Exatlón y el día de hoy compartió varias fotografías junto al nuevo integrante de la familia.

Dicha publicación fue acompañada de un hermoso mensaje con el cual los deportistas mexicanos le dieron voz a su pequeño bebé, primer hijo del exfutbolista y el segundo de la olímpica en Beijing 2008, aunque lamentablemente su primer hijo falleció a muy corta edad.

"Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi Mami y su cariño a través de mis padres, ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerles algún día", se lee en el mensaje que compartieron los nuevos padres.

¿CÓMO SE FORMÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE AMBOS?

El amor entre la famosa pareja de deportistas surgió durante la segunda temporada del popular reality show Exatlón México y fue en noviembre de 2020 cuando se casaron en las playas de República Dominicana, boda que se transmitió por televisión. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas por el público mexicano.

