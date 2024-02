Peláez admitió no estar 'arrepentido' de llamar 'estúpido' a Faitelson: "No dije ninguna mentira"

A inicios de este año, Ricardo Peláez regresó a ESPN, empresa de la que salió hace un par de años antes de ser director deportivo de Cruz Azul y Chivas, y en la cual protagonizó un peculiar momento cuando llamó "estúpido" a David Faitelson. Algo de lo que no se arrepiente, compartió en broma con el Escorpión Dorado.

"Perdí la cabeza y le dije estúpido a David Faitelson. No me arrepiento. No dije ninguna mentira", bromeó el exjugador entre risas con el youtuber, quien recordó ese momento de Peláez en los medios de comunicación, el cual ocurrió en febrero de 2018. En dicha ocasión, el exdirectivo se calentó durante el programa Futbol Picante e insultó a su entonces compañero.

Luego de bromear sobre su falta de arrepentimiento, Peláez reconoció que fue un momento en que perdió el control, como puede ocurrir durante esas mesas de debate en las televisoras. "David tiene un personaje, también, es una gran persona. Me enganché", y aceptó que fue un momento en que ambos dejaron fuera el personaje y se molestaron.

"Él no sabía quién soy yo, yo no dejó que me insulten. A mí me ha costado todo lo que he hecho, y tampoco permito que se metan conmigo de esa forma", y añadió que, aunque sabe que no estuvo bien, tampoco es algo que le mortifique. "Yo sé quién soy, lo que le quiero transmitir a mis hijos, un buen ejemplo, he luchado por sacar a mi familia adelante".

Por último, aclaró que el asunto se solucionó sin necesidad de mayor confrontación. "Bajamos y se arregló el asunto. Siempre queda uno caliente, pero no es la forma de arreglar las cosas. A golpes, no", finalizó.

