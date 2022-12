Pelé: Steven Spielberg le prometió al astro brasileño un filme en la Luna

Pelé, la leyenda del futbol mundial fue una celebridad en toda la extensión de la palabra, no solo deportistas se rendian ante él.

En su libro 'Pelé, la Autobiografía', describió que conoció a muchos músicos, actores y directores de cine.

"Una vez me encontré por casualidad con Steven Spielberg en un restaurante y me dijo: voy a hacer un filme contigo jugando futbol en la Luna, porque ese es el único lugar donde no jugaste aún", platicó Pelé.

El cineasta Steven Spielberg, le prometió a Pelé la Luna. "Cuando se habla de futbol al brasileño hay que sacarlo de la lista, porque es de otro planeta", comentó César Luis Menotti.

Pelé se codeaba con los grandes artistas del espectáculo de Estados Unidos.

