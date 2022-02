Pep Guardiola afirmó que 'castigará' a sus jugadores por no invitarlo a cenar

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dió en una conferencia de prensa sus opiniones respecto al video que circula en redes sociales, donde jugadores del equipo salieron el domingo por la noche. El DT comentó que recibirán una castigo por “no invitarlo a cenar”.

Lo más llamativo del video, fue cuando enfocaron al jugador inglés Jake Grealish, quien lucía en una estado de ebriedad.

Guardiola comentó que las personas malinterpretaron el estado de Grealish, tanto el técnico como el equipo niegan que el jugador estuviera pasado de copas; al igual que sus jugadores salieron de fiesta por la noche, más bien los jugadores se equivocaron de lugar, siendo la cara de Grealish de confusión y no de ebriedad.

Sin embargo, lo que le molesto al entrenador no fue que sus jugadores salieron en la noche, sino que al salir no lo invitaron a él.

Grealish rebotó en un bar por estar demasiado borracho jdksjaj ESTE ES EL JUGADOR QUE COMPRAMOS CEEEEETEEEEEEEH pic.twitter.com/tt2aOeEszt — Manchester City Argentina (@_ManCityArg) February 8, 2022

"Estoy enojado porque ellos no me invitaron y no me gusta eso. Espero que la próxima me inviten y hagan la cena correcta a las 8 de la noche, el video no muestra realmente como persona las cosas" mencionó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

"Ryad, Kyle, Ali, Jack están perfectos, pero serán multados porque no me invitaron", agregó el técnico catalán en las misma declaraciones.

