Pepe Segarra revela la razón de su salida de Televisa: “Al no haber beisbol, sentí un gran vacío”

Luego de 42 años trabajando para lo misma empresa, la salida de Pepe Segarra de Televisa fue sin lugar a dudas una gran sorpresa en los medios, debido a que nadie se esperaba este giro tan repentino en la carrera de Segarra y ahora que ha sido anunciado como nuevo elemento de Fox Sports, se ha encargado de revelar detalles sobre esta importante decisión.

Como ya lo había adelantado RÉCORD, la llegada de Pepe Segarra a Fox Sports se debe a una importante razón y es el beisbol, pues en Televisa ya no tenía la oportunidad de narrar el deporte que más le apasiona, por lo que decidió moverse a una empresa en la que si pudiera narrar las grandes ligas.

“Nunca me trataron mal, siempre me trataron muy bien (Televisa), pero lo que fue un factor fundamental para que yo me decidiera salir fue el hecho de no haber beisbol”, mencionó Pepe Segarra

Desde hace un par de temporadas Televisa había tomado la decisión de no transmitir más la MLB, ni siquiera la Serie Mundial y para la próxima temporada de la LMB, tampoco tendrían los derechos, por lo que Segarra, que ya tenía platicas con Fox Sports, decidió hacer el cambio.

“Hacer beisbol es algo que me encanta, pero cuando desaparecen las Grandes Ligas (de las transmisiones de Televisa) sientes un vacío y luego si ya no había oportunidad de pasar tampoco la Liga Mexicana de Beisbol, o sea el beisbol fuera, eso fue lo que a final de cuentas me motivo a venir a Fox Sports”, concluyó Segarra.