Todo comenzó a principios de agosto de 2017, casi un mes y medio sin poder debutar en la liga portuguesa y me llenaba de incertidumbre que iba a pasar con mi futuro. Me llené de muchos pensamientos e inseguridades respecto a mi carrera, no encontraba la respuesta al por qué el… pic.twitter.com/clVf4PC7hV

— Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) August 17, 2023