Poncho de Nigris reveló que su exsuegra participó en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

Poncho de Nigris reveló una historia escalofriante relacionada con su exsuegra y el secuestro del esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez.

El influencer regiomontano no tuvo reparos en compartir los detalles de lo sucedido en el popular reality show "La Casa de los Famosos", un hecho que llevó a la madre de su hija a la cárcel y también involucró al exguardameta de Rayados, Omar 'El Gato' Ortiz.

En el año 2011, Armando Gómez fue víctima de un secuestro que conmocionó a todo el país. En aquel momento, Lucía Janeth Garza, exesposa de Poncho de Nigris, fue detenida y señalada como la presunta responsable de dicho delito. Sin embargo, De Nigris afirmó enfáticamente que Garza no tuvo ninguna participación en el secuestro, sino que fue su exsuegra, Juanita Sánchez, quien proporcionó información a los criminales sobre Trevi y Gómez.

Según relató Poncho, la abuela de su hija Ivanna fue la que reveló a los secuestradores dónde se encontraban Armando y Gloria, lo que llevó al trágico suceso. Ante esta impactante revelación, De Nigris tomó la decisión de enviar a su hija a vivir a Estados Unidos por motivos de seguridad.

“Les digo por qué mi hija se fue a vivir a Estados Unidos. Ya todos saben y ya lo han de haber sacado afuera, porque la mamá de mi hija era bien comadre de Gloria Trevi, y la invitó después del palenque (en Monterrey) a su casa, pero la mamá de mi hija no tuvo nada que ver. Nada más que la abuela de mi hija, saliendo de la carne asada que organizaron en su casa, no la puso a unos secuestradores, y secuestraron al esposo (de Gloria Trevi)”, explicó.

El influencer regiomontano también compartió detalles sobre la fatídica noche del secuestro. Después de que Gloria terminó un concierto, se organizó una reunión con una comida en la que participaría Armando. Sin embargo, al salir de dicha reunión, Gómez fue secuestrado, dejando a todos en estado de shock.

"Lucía no se dio cuenta, ella no sabía y la mamá la puso, imagínate qué coraje, ella dice 'no mames, ¿por qué se le ocurrió hacer esto?'. La mamá está en la cárcel, no sé si vaya a salir o no”, agregó.

