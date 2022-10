Poncho de Nigris revivió polémica sobre dopaje de Víctor Guzmán: 'Dopado no vale jaja'

El conductor de televisión Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido como Poncho de Nigris, revivió la polémica en la que estuvo envuelto el jugador de Pachuca Víctor Guzmán con tema de dopaje.

A través de redes sociales, el también empresario regiomontano, escribió una publicación donde preguntó si creían que Monterrey lograba remontar el marcador de 5-2 ante los Tuzos.

Varios de sus seguidores no dudaron en reponderle y Guzmán fue uno de ellos, a lo que le escribió a De Nigris: "Yo digo que no mi Poncho". Sin embargo la discusión no se detuvo ahí, ya que Alfonso no se limitó al escribirle: 'Dopado no vale jajaja saludos'.

Dopado no vale jajaja saludos. https://t.co/gcpTAQZAji — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2022

Cabe recordar que el mediocampista dio positivo en una prueba antidoping en el 2021, situación que causó su separación de Chivas para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX además de que conllevó un castigo en su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARTINOLI TRAS DECIR POLÉMICO COMENTARIO: ‘AMÉRICA SE FUE POR ALCANTARILLA’