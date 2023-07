¡Por lucido! Peleador de la MMA se lesiona durante su entrada al ring

Miguel Grijalva, peleador de la MMA, protagonizó un evento bochornoso para su carrera como profesional, pues el ecuatoriano era parte de la función FFC64 en la pelea de respaldo, pero durante su presentación de cara a la pelea fue que salió lesionado.

Grijalva entró a la Arena del Teatro Leguía, y mientras se estaba haciendo su presentación en la función fue que comenzó a dar saltos y volteretas, ocasionando que en una de ellas pisara mal, llegando a torcer su rodilla y tuvo que retirarse debido al gran dolor que sentía.

INSÓLITO Miguel Grijalva había entrado con saltitos y malabares, pero se torció la rodilla y se retiró antes de la gran pelea. pic.twitter.com/FXT0m4fdao — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2023

“Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, destacó Martín Mollinedo, rival de Grijalva, tras no poderse concretar el combate.

Martín Mollinedo junto con Miguel Grijalva estaban programados para estar en Fusion Fighting Championship (FFC64) esto como parte de la función que figuraba en el platillo semiestelar o de respaldo.

