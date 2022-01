Pumas: Chiquimarco Rodríguez pudo haber sido jugador universitario

Marco Antonio Rodríguez es uno de los exárbitros más famosos de México, pues representó a nuestro país en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero lo que pocos saben es que antes de ser árbitro el sueño del famoso Chiquimarco era la de ser futbolista.

"No vengo de una familia arbitral. Yo era futbolista, jugaba en la escuelita del América. Mi papá me llevó ahí y luego fui a Pumas. Luego viene el terremoto del 85 y nos vamos a Nayarit, con 14 o 15 años, para jugar como menor en la Tercera División con Deportivo Nayarit. Allí estaba Nico Ramírez, hermano de Ramón Ramírez. El entrenador me dijo 'te falta más potencia, ven el siguiente año'", reveló Rodríguez en el podcast de TUDN.

Además, en el programa 'La Pelota Al Que Sabe', el exnazareno agregó cómo fue que se interesó por el arbitraje.

"En ese año dejé el futbol, me alejé del entorno. En ese entonces, un compañero me invitó a ser árbitro. '¿Árbitro? Yo no quiero serlo, no es atractivo', le respondí.

"En un negocio de mis padres yo veía todo el Mundial 90 (en Italia) y de pronto llegó la noticia de que (Edgardo) Codesal iba a dirigir la Final de la Copa del Mundo. Fue ahí cuando algo sucedió en mí y me interesé en el tema", confesó Marco Antonio Rodríguez.

