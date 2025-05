Rafa Márquez sorprende en su debut como cantante con dueto junto a Emmanuel

Rafa Márquez, actual auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana e histórico futbolista del Barcelona, sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a Emmanuel e interpretar su popular canción “La chica de humo”, durante la final del programa “El juego de voces”.

Rafa Márquez con Emmanuel|X:@juegodevoces



GRANDE DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA

El Káiser, apareció como invitado sorpresa de uno de los cantantes hispanos más famosos de los últimos tiempos, pero, no solo quedó ahí, además del dueto, el excentrocampista tuvo como coristas a las cantantes Yuri y Lucero.

Lucero y Yuri siendo coristas de Emmanuel y Rafa Márquez cantando ‘La Chica De Humo’ ✨🪩



CONOZCAN A OTRO RAFA MÁRQUEZ

El canterano del Atlas apareció sosteniendo un balón naranja con verde, mientras que su vestuario combinaba con el cantante Emmanuel.

Al finalizar su participación, Rafita recibió un reconocimiento y mencionó que esta era una faceta nueva que quisiera que los demás vieran.

“Estoy aquí tratando de que conozcan a otro Rafa Márquez, no a ese Rafa Márquez futbolista”, mencionó.

Posteriormente, en el programa de La Jugada, Rafa aseguró que la pasó muy bien, sin embargo dejó muy claro que lo suyo es el fútbol, no la cantada.

“Como dicen ‘zapatero a tus zapatos’, obviamente yo me quedo con el fútbol, y tenemos a todas estas leyendas para que nos sigan entreteniendo”, comentó.

Rafa también dijo que pese a sus tiempos libres, tanto el Vasco Aguirre como el ya piensan en la Copa Oro que se llevará a cabo en el verano de este año.

Los rivales de la selección serán: República Dominicana, Surinam y Costa Rica.

Rafa con directivos y cuerpo técnico de la Selección|X:@RafaMarquezMX

