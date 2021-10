Raúl Orvañanos reveló que su retiro está cerca: 'Solo espero una señal'

Raúl Orvañanos, un viejo conocido de la narración, ha revelado que su retiro está cerca, por lo que solo espera una señal para apagar el micrófono y dedicarse a su familia y a gente cercana.

Desde su carrera como futbolista, hasta sus casi cincuenta años narrando futbol, Orvañanos cree que pronto llegará el momento de dejar la profesión que tanto le ha dado.

"Cada vez está más cerca mi retiro, es una realidad pese a que me siento entero. Habrá una señal que me llegue para decir 'Hasta aquí llegaste' y entonces me dedicaré a mi gente. Desde mis 18 años a la fecha no he parado, nunca he tenido fines de semana y tu gente necesita tiempo, pero siempre agradecido porque por el futbol y la narración he conocido el mundo", mencionó para Apuntes de Rabona.

Sobre la nueva generación de relatores, el exjugador del Atlante aseguró que la clave siempre será tener un estilo propio.

"Hoy día los narradores copian muchas cosas, gritan mucho, se empeñan en sacar frases como si fuera obligación, pero olvidan que la clave es tener un estilo propio. Me tomó un muy buen rato, pero lo logré, lo que hice fue narrar y comentar al mismo tiempo, por aquel entonces nadie lo hacía y ese fue mi diferenciador", agregó.

