Raúl Pérez, narrador de TUDN, reveló que ingresó a 25 juegos del Mundial con acreditación falsa

Raúl Pérez ha logrado posicionarse como uno de los narradores favoritos de la afición en TUDN, pero para llegar a ese lugar tuvo que recorrer un largo camino, incluso entrando a los estadios con acreditaciones falsas en los inicios de su carrera.

El cronista recordó que para su primera experiencia mundialista en la Copa del Mundo de México 86, ingresó a 25 partidos con identificaciones falsas.

"En el Mundial de 1986 fue cuando por primera vez tomé un micrófono porque andaba de reportero. Recuerdo que llevaba una acreditación chafa hecha por el departamento de diseño de TV Mexiquense, nada que ver con las acreditaciones oficiales. Solo tenía el logotipo, pero yo andaba de traje, llevaba asistente de camarógrafo, un camarógrafo y con esa identificación falsa me dejaban pasar a los estadios. Gracias a esa acreditación chafa me metí a 25 partidos del Mundial de 1986", recordó Pérez en entrevista con Toño de Valdés.

Raúl Pérez comenzó su carrera en la radio y por azares del destino llegó a Televisa para narrar el Mundial de Estados Unidos 94 llegando hasta las Semifinales a donde no estaba contemplado en un principio.

"Venía el Mundialde 1994 y pensaba en ir por radio, pero aquel año fue de una terrible crisis económica y se ordenó que nadie de radio estaría y serían solamente ocho narradores para la televisión.

"Cuál va siendo mi sorpresa que me llaman para decirme que necesito ir a un lugar en Polanco para que me midan unos trajes, yo pregunté para qué y me dijeron: 'Vas a narrar el Mundial en Televisa'. Mi primer partido narrado para televisión en Televisa fue en la Copa del Mundo, fue Nigeria contra Bulgaria en 1994", reveló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMENA SÁNCHEZ: FOX SPORTS PREMIUM, LA NUEVA APUESTA DE FOX SPORTS