Rayados: Jero Freixias, anunciado como tercer embajador del equipo para el Mundial de Clubes

El conjunto del Monterrey anunció el pasado viernes 28 de enero a Jero Freixias como el tercer embajador rayado en el Mundial de Clubes. El comunicado lo dieron a conocer previo al viaje que realizará el club a los Emiratos Árabes Unidos.

Fue a través de su programa 'Los Rayados Ante El Mundo' que dieron a conocer la noticia sobre Jero, quien es un argentino y conocido creador de contenido deportivo, famoso por ser un gran aficionado al conjunto de la Sultana del Norte.

"No sé qué decirles. ¿Cómo no aceptar lo que me están pidiendo? Me voy como embajador junto a ‘Chelito’ y ‘Nico’ Sánchez. Es un honor", mencionó Freixias.

| ¡Prepara las @jerofreixas, que nos vamos al #ClubWC! Nuestro tercer embajador Rayado rumbo al Mundial de Clubes, está listo para viajar con #LosRayadosAnteElMundo #ArribaElMonterreyhttps://t.co/S6iOJ9rU5j — Rayados (@Rayados) January 29, 2022

El nuevo embajador se mostró contento con la noticia, asegurando que disfrutará la experiencia que le está brindando el Monterrey.

"Estoy feliz. Es un honor que me lleven a ser embajador de los Rayados. Gracias a Codere y a mis queridos Rayados de Monterrey. Le voy a hacer honor a esto. Voy a disfrutarlo mucho. Nos vemos en el Mundial de Clubes", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: PARTIÓ RUMBO AL MUNDIAL DE CLUBES Y LA AFICIÓN DESPIDIÓ AL EQUIPO