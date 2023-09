Reportero que cubre NFL demanda por racismo a Jerry Jones y a Terry Pegula

El experimentado reportero Jim Trotter ha presentado una demanda por discriminación racial contra la NFL, alegando que el propietario de los Buffalo Bills, Terry Pegula, hizo un comentario profundamente racista sobre jugadores afroamericanos de la liga. Según la demanda, el comentario se produjo durante una conversación sobre las iniciativas de justicia social de la NFL y el movimiento 'Black Lives Matter'.

El reportero, cuya identidad no ha sido revelada, afirmó que durante una llamada de Zoom en 2020, Pegula expresó: "Si a los jugadores afroamericanos no les gusta aquí, deberían regresar a África y ver cuán mal está". Este comentario, considerado altamente ofensivo y racista, fue transmitido a aproximadamente otros 40 miembros de NFL Media en esa llamada.

Jim Trotter, quien es afroamericano, presionó a los ejecutivos de NFL Media para investigar estos comentarios, pero según la demanda, sus esfuerzos fueron repetidamente desestimados con la respuesta de que "la oficina de la liga lo investiga".

Terry Pegula ha negado rotundamente haber hecho tal comentario y ha expresado su horror por haber sido vinculado a estas acusaciones. En un comunicado emitido este martes, afirmó: "La declaración que se me atribuye en la acción legal del Sr. Trotter es absolutamente falsa. Estoy horrorizado de que alguien me pudiera conectar a un alegato de esta clase. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad y estoy personalmente disgustado de que mi nombre se asocie con esta demanda".

La demanda también menciona al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, quien supuestamente hizo comentarios insensibles a Trotter en 2020. Según la demanda, Jones dijo que "si los afroamericanos sienten algo, deberían comprar su propio equipo y contratar a quien quieran contratar" durante una conversación sobre la falta de diversidad en la toma de decisiones en los equipos de la NFL. Hasta el momento, ni Jerry Jones ni los Cowboys han comentado públicamente sobre estas acusaciones.

La relación laboral entre Trotter y NFL Media, una subsidiaria de la NFL que incluye NFL Network, llegó a su fin este año. La demanda, presentada en una Corte de Distrito de Nueva York, nombra a la NFL y NFL Network como demandadas y alega que Trotter fue despedido por desafiar a la liga en temas de discriminación racial y falta de diversidad.

La NFL ha respondido a la demanda disputando las acusaciones de Trotter y afirmando que su contrato no fue renovado debido a decisiones comerciales relacionadas con desafíos económicos y cambios en la industria mediática.

Jim Trotter busca daños no especificados y ha solicitado una "profunda investigación sobre el ambiente discriminatorio y vengativo de todas las personas en posiciones de poder dentro de la NFL, incluyendo a los propietarios de los equipos". La demanda está siendo representada por la misma firma de abogados que el exentrenador de los Miami Dolphins, Brian Flores, quien presentó una demanda similar contra la NFL y tres equipos el año pasado, alegando prácticas de contratación discriminatorias.

En una declaración en redes sociales, Jim Trotter explicó que presentó la demanda porque "No puedo quejarme de las cosas que están mal, si no estoy dispuesto a luchar por lo que es correcto" y espera que esta acción legal conduzca a un cambio real en la NFL y en la industria periodística.

