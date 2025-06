Ricardo La Volpe arremete contra transmisiones de Martinoli y Luis García: “Váyanse a un circo”

Las polémicas ‘transmisiones’ de la Selección Mexicana en la Copa Oro por parte de Christian Martinoli y Luis García, quienes tuvieron que recurrir a una improvisación en YouTube después de que TV Azteca no adquiriera los derechos del torneo, sigue generando críticas.

Ahora ha sido Ricardo La Volpe quien ha mostrado su inconformidad debido a la manera de emplearse los dos personajes de la televisora del Ajusco resaltando que el futbol no es un círculo y tampoco un lugar para hacer ‘payasadas’.

¿Qué dijo el Bigotón?

“Me adapto, vivo en México, a la idiosincrasia de México. Me adapto, pero a mí me da risa, lo tengo que decir para que mucha gente se enoje o no se enoje, yo no veo una diversión en un partido de futbol”, mencionó en entrevista con el Diario ESTO.

“Vayan a un circo, ¿te acuerdas de los circos? Ahora desaparecieron pero los payasos que te hacían divertir; me llevaban, mi papá, cuando recién estaba caminando me llevaba, las carpas, los circos. Yo no tomo circo en un partido de futbol, la verdad, es una falta a este deporte”, sentenció sobre las transmisiones de los comentaristas de TV Azteca.

Acepta la cultura en México

Ricardo La Volpe no concordó con transmisiones humorísticas en partidos pero acepta el gusto de cada quien: “Si algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chiste, bueno, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentino eso no existe”.

“Primero estaba la radio, escuchábamos los partidos en radio y se transmitían partidos de futbol, no chistes, joda, cargadas, en México es así y hay que aceptarlo, a México le gusta eso, a mí no”, mencionó ‘El Bigotón”.

