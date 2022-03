Ricardo Pepi, en polémica por supuesto like a tuit racista contra mexicanos

El jugador de la Selección de Estados Unidos, Ricardo Pepi, está envuelto en polémica tras darle like a publicaciones que muestran racismo en contra de mexicanos, a los que cataloga como ‘monos’.

Es un usuario de Twitter quien ha escrito estos comentarios racistas. “Hechos. Estos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento”, escribió el usuario, a lo que Pepi, quien tiene ascendencia mexicana, le dio me gusta.

Personas que se dieron cuenta de este hecho de inmediato tomaron captura de pantalla o videos de esto y lo empezaron a compartir. El usuario borró el comentario, pero evidencia quedó tomada.

Ricardo Pepi, quien juega en Alemania, declaró en noviembre que elegir a Estados Unidos sobre la Selección Mexicana fue la “mejor decisión”.

