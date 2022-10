Ricardo Salinas a Faitelson: "Te dimos de tragar a ti y a tu familia por años"

Ricardo Salinas arremetió contra el periodista de ESPN David Faitelson después de que éste creara polémica en torno al VAR y pidiera que los equipos cuyo dueño también posea una televisora, tuvieran una producción independiente.

Faitelson acusó a las televisoras de ser ‘juez y parte’ en las decisiones que toma el VAR, pues son estas las que mandan las imágenes a Video Arbitraje.

"¿Quién le da las imagenes a Media Pro y al VAR? Volvemos a lo mismo: si ustedes no tienen sentido de autocrítica, entonces no vamos a ninguna parte. En el futbol mexicano, las televisoras abiertas son 'juez y parte'", aseguró Faitelson.

"Se alborota 'el avispero' rápidamente. Yo dije que los equipos que tengan intereses directos con televisoras deberían tener una producción neutral para la sensible relación con el VAR. ¿Qué televisoras son dueñas de equipos? También incluyó a los clubes de Don @RicardoBSalinas".

Sin embargo, Salinas Pliego no se quedó callado ante las acusaciones del periodista y mediante un tweet respondió: “¿Bueno gordo que tanto problema tienes con ‘las televisoras’ si te dimos de tragar a ti y a tu familia por años? Sin ‘las televisoras’ tú no existieras, síguele de chistoso con tus juicios mamo..s y me vas a conocer enojado, para que ahora si digas con razón que te pende...”

"Si tanto te molesta ve de camarógrafo a los juegos y pásales las imágenes tú, mam... ya bájale a escupir tanta pende... solo por llamar la atención, ENTIENDE, el VAR lo produce Media Pro. Sería como decir que

@ESPNmx es una porquería nada más porque ahí trabajas tú".

Una vez más, Salinas respondió de manera irónico. “Si tanto te molesta ve de camarógrafo a los juegos y pásales las imágenes tú, mamón, ya bájale a escupir tanta pendejada solo por llamar la atención, ENTIENDE, el VAR lo produce Media Pro. Sería como decir que es una porquería nada más porque ahí trabajas tú”, sentenció

Hasta ahora ninguno de los dos ha seguido con las declaraciones.

