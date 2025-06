Robinson Canó Jr. sorprende al portar la camiseta de la Selección Mexicana en el HR Derby 2025

En un gesto que no pasó desapercibido, Robinson Canó Jr., hijo del reconocido pelotero dominicano Robinson Canó, mostró su apoyo a la Selección Mexicana durante el Home Run Derby 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), realizado en el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

|

Acompañando a su padre, quien fue parte del espectáculo como campeón de bateo vigente, el joven dominicano saltó al diamante luciendo la camiseta oficial del Tri, un acto que fue ampliamente celebrado tanto en redes sociales como entre los asistentes al evento.

La playera que vistió Canó Jr. portaba el dorsal 431, cifra que no es casualidad: ese número representa el impresionante porcentaje de bateo (.431) con el que su padre se coronó como líder de la LMB en la temporada pasada. Un detalle que une la hazaña del veterano con la admiración de su hijo, quien, con orgullo, vistió los colores de México.

|

La propia Selección Mexicana destacó el gesto en sus redes sociales, donde compartió una fotografía del joven con la camiseta nacional y acompañó la publicación con el mensaje:

"¡El aliento de nuestros Incondicionales está en todos lados!"

El momento fue uno de los más emotivos del Derby, pese a que la jornada no fue del todo positiva para Robinson Canó, quien no logró avanzar de la primera ronda del evento. No obstante, el cariño del público y el respaldo de su familia, así como el guiño de su hijo al país que hoy lo acoge como figura estelar, dejaron una huella positiva en la afición.

|

El gesto de Robinson Canó Jr. reafirma el creciente vínculo entre los peloteros caribeños y el béisbol mexicano, en un momento donde la LMB sigue atrayendo talento internacional y reforzando su impacto dentro y fuera del campo.

