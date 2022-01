Romario: Justificó por qué tenía sexo antes de los partidos

Romario es uno de los delanteros más grandes de la historia. Repartió goles en todos los equipos donde jugó y se convirtió en inmortal cuando ganó la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994. No cabe duda que fue un adelantado a su época.

Sin embargo, el Chapulín siempre tuvo una personalidad bastante peculiar. En particular su opinión sobre el sexo antes de los partidos le trajo algunas diferencias con entrenadores que argumentaban que las relaciones sexuales desgastaban el rendimiento físico antes de un cotejo.

"Tienes que hacer lo que te funciona. El sexo, para mí, siempre fue lo mejor. A veces, el día del partido, me quedaba en casa, apartado del resto del equipo. Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después iba para el partido. En el campo, estaba relajado... Ligero", confesó el brasileño para The Players Tribune.

Romario también destacó que fue su mentalidad ganadora la que le llevó a ser uno de los rematadores más efectivos de la historia. "Así es la lógica: si soy el mejor, soy el que tiene el deber de dejar sentenciado el partido, no un compañero, ¿entiendes? Porque era lo mejor para el equipo", afirmó.

