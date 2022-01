Chicharito: 'No es fácil escuchar que mis hijos no son míos'

Pese a que Javier 'Chicharito' Hernández tuvo una buena temporada con Los Angeles Galaxy en la MLS, el delantero no puede presumir lo mismo en el ámbito personal, pues dio a conocer que ha vivido momentos complicados.

El atacante mexicano reveló a través de una transmisión en sus redes sociales que no es sencillo batallar con los comentarios que recibe en sus cuentas, pues es cuestionado tanto de lo deportivo como de lo personal.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo.

Chicharito tiene dos hijos con su expareja Sarah Kohan, y hace unos meses reveló para el sitio web, The Ringer: “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”.

