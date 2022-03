Ruben Flores sobre trifulca en Querétaro: 'Mis hijos no irían a una liga donde matan a sus fans'

Los actos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo entre aficionados de Querétaro y Atlas siguen generando opiniones en el gremio deportivo. En esta ocasión, Ruben Flores, padre de Silvana, Tatiana y Marcelo Flores, futbolistas que mexicanos que militan en Europa, dio a conocer su postura tras los lamentables hechos.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que "nunca llevaría a mis hijos a una liga donde matan a sus fans. Hay que actuar rápido es una tristeza atentar vs algo maravilloso".

Asimismo, Ruben Flores destacó que a pesar del vergonzoso acontecimiento durante el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX entre Gallos y Rojinegros, no deja de sentir orgullo por México.

Nunca llevaría a mis hijos a una liga donde matan a sus fans. Hay que actuar rápido es una tristeza atentar vs algo maravilloso — Ruben Flores (@Ruboflores) March 7, 2022

"México como te quiero y sabes lo que me duele que pase lo que está pasando y aunque a veces sienta vergüenza de la falta de educación siempre seré mexicano", publicó.

Por su parte, el padre de Marcelo Flores aclaró que le gustaría vivir un ambiente familiar cuando se presente a un estadio de futbol, sin temor a que pueda desatarse la violencia en las gradas.

"A ver sin salirnos de contexto y después de lo ocurrido me gustaría aclarar que me gustaría que el futbol fuera para la familia otra vez NO A LA VIOLENCIA", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONSIVÁIS SOBRE SU DOCUMENTAL: 'QUERÍAMOS SER PIONEROS E HICIMOS UNA REFERENCIA DE MI VIDA'